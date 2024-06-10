Anasayfa Video Galeriler Gündem Antalya'da ''Damper Beach'' sezonu açıldı Antalya'da ''Damper Beach'' sezonu açıldı 10 Haziran 2024 Pazartesi Saat: 00:50 Güncelleme: 10 Haziran 2024 Pazartesi 00:50 Antalya'nın kavurucu sıcağında denize gitmek yerine farklı bir serinleme yöntemi bulan gençlerin kamyon damperindeki keyfi görenleri güldürdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/666623a4c518112dbb08af63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'de 2 dev yılanın düğün dansı kamerada Kilometrelerce geri geri giden otomobil şaşkına çevirdi Şanlıurfa'da 2 mahalle, 'kuduz' nedeniyle karantinaya alındı TİGEM arazisinde büyük yangın Ebrar Karakurt ile Simge Aköz'den dans şov Ampute Futbol Milli Takımı 3. kez Avrupa Şampiyonu İstanbul Havalimanı üstünde alarm verdiren cisim Hurdalığı yakacaklardı, mahalleyi ateşe verdiler Bir deri bir kemik Berrak Tüzünataç...