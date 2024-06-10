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  4. Antalya'da ''Damper Beach'' sezonu açıldı

Antalya'da ''Damper Beach'' sezonu açıldı

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Antalya'nın kavurucu sıcağında denize gitmek yerine farklı bir serinleme yöntemi bulan gençlerin kamyon damperindeki keyfi görenleri güldürdü.

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