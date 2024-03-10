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  4. Antalya'da deprem! Çevre illerde de hissedildi

Antalya'da deprem! Çevre illerde de hissedildi

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Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi.

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