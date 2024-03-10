Anasayfa Video Galeriler Gündem Antalya'da deprem! Çevre illerde de hissedildi Antalya'da deprem! Çevre illerde de hissedildi 10 Mart 2024 Pazar Saat: 18:15 Güncelleme: 10 Mart 2024 Pazar 18:15 Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65edce92b21ad9c22903c443" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yolcu otobüsü evin bahçesine daldı! Şoke eden kaza kamerada Murat Kurum: ''İstanbul'da 1 Nisan'da kentsel dönüşüme başlayacağız' Erdoğan'dan ''Mazlum'' ve ''Küçük enişte'' çıkışı Belediye başkan adayından rakibine çirkin sözler: ''Kızım az kendine gel ya'' Güzellik merkezinde ''topuklu ayakkabı'' dayağı! Kadına kabusu yaşattı Sanal alemde yeni tehdit: Yapay zekayla ''çıplak'' şantaj! Mağdur sayısı artıyor İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu 4 ilde Mahzen operasyonu: Suç örgütü çökertildi! İstanbul'da 11 katlı rezidansta yangın paniği