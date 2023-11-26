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Antalya'da dev dalgalar Yat Limanı'nı yuttu

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Meteorolojinin "Turuncu" kodla uyardığı Antalya’da oluşan dev dalgaların ardından 1 tur ve 2 balıkçı teknesi battı.

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