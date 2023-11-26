Anasayfa Video Galeriler Gündem Antalya'da dev dalgalar Yat Limanı'nı yuttu Antalya'da dev dalgalar Yat Limanı'nı yuttu 26 Kasım 2023 Pazar Saat: 22:30 Güncelleme: 26 Kasım 2023 Pazar 22:30 Meteorolojinin "Turuncu" kodla uyardığı Antalya’da oluşan dev dalgaların ardından 1 tur ve 2 balıkçı teknesi battı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65639ce3fe6f6383d70a3d23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çanakkale’de sel ve fırtına boğazın rengini değiştirdi Fırtınada yıldırımın düştüğü an kamerada Türkiye'nin yerli ''KARAOK''u 12'den vurdu Beren Saat'in Son Çağrı'daki erotik sahnesi olay oldu Bir aile içi katliam daha: Eşini katletti, annesini yaraladı Şiddetli rüzgarda üzerine ağaç devrilen midibüs hurdaya döndü Adana'da su borusu patladı, yollar nehre döndü Fuhuş operasyonunda polisi şoke eden liste Çocuk parkı alevler içinde kaldı! Kundaklama iddiası var