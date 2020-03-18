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  3. 18 Mart 2020 17:00

Antalya'da eczaneye kaçak dezenfektan operasyonu

Antalya'da, bir eczanede gerçekleştirilen operasyonla 5 bin 815 litre kaçak el dezenfaktanı ele geçirildi. Eczacı hakkında 'Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma' suçundan adli soruşturma başlatıldı..

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