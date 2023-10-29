Anasayfa Video Galeriler Gündem Antalya’da F-16’lar Cumhuriyet’in 100’üncü yılı için semadaydı Antalya’da F-16’lar Cumhuriyet’in 100’üncü yılı için semadaydı 29 Ekim 2023 Pazar Saat: 16:30 Güncelleme: 29 Ekim 2023 Pazar 16:30 Antalya semalarında 4 adet F-16 tipi savaş uçağı, Cumhuriyet'in 100’üncü yılında gösteri uçuşu gerçekleştirdi, vatandaşlar unutulmaz anlar yaşadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/653e5e719287e0746f47a793" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul Boğazı'nda 100 savaş gemisiyle görkemli geçiş İstanbul Boğazı semalarında uçak gösterileri nefes kesti SOLOTÜRK Anıtkabir'de Atatürk'ü böyle selamladı Türkan Şoray'dan Cumhuriyetimizin 100. yılına çok özel kutlama İBB'den 100. yıl sürprizi: İstanbul'un ''inanılmaz'' dehlizi gün yüzüne çıktı İstanbul'da örümcek adam hırsız kamerada 96 yaşındaki Nesibe anne Atatürk'ü gördüğü günü böyle anlattı İstanbul'da 100 metrelik Türk bayrağı ile dev kutlama Kanlı ay tutulması Türkiye'den böyle izlendi