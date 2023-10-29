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  4. Antalya’da F-16’lar Cumhuriyet’in 100’üncü yılı için semadaydı

Antalya’da F-16’lar Cumhuriyet’in 100’üncü yılı için semadaydı

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Antalya semalarında 4 adet F-16 tipi savaş uçağı, Cumhuriyet'in 100’üncü yılında gösteri uçuşu gerçekleştirdi, vatandaşlar unutulmaz anlar yaşadı.

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