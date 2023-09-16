Anasayfa Video Galeriler Gündem Antalya'da genç kadın denizde ölü bulundu Antalya'da genç kadın denizde ölü bulundu 16 Eylül 2023 Cumartesi Saat: 23:45 Antalya’da 30 metrelik falezlerden denize düştüğü değerlendirilen 30-35 yaşlarındaki kadın hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/650613e08baed627800eb3a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da vapurda genç kıza korkunç saldırı kamerada Osmangazi Köprüsü'nde tüm araçların lastikleri aynı anda patladı Adana'daki antik kentte hazine bulundu İzmir’de büyük orman yangını! İstanbul Kapalıçarşı'da yangın Esenyurt'ta suç çetesinden 250 bin dolarlık hırsızlık Camideki skandal görüntüler! Zanlı yakalandı Nakşibendi şeyhinin torunu ABD'de hayatını kaybetti CHP İzmir Kongresi'nde kavga: Sandalyeler havada uçuştu!