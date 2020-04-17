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  3. 17 Nisan 2020 14:20

Antalya'da gezi teknesinde yangın

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, tersaneler bölgesinde bakımı yapılan 200 kişilik gezi teknesinde yangın çıktı.

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