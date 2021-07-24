Anasayfa Video Galeriler Gündem Antalya'da go-kart skandalı: Erkeksin kalk bir şey olmaz Antalya'da go-kart skandalı: Erkeksin kalk bir şey olmaz 24 Temmuz 2021 Cumartesi Saat: 15:25 Antalya'da bir lunaparkta go-kart (karting) sporu yaparken kemeri yanlış bağlanan genç ölümden döndü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60fc06bbf980366e7a0d1fc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hastanede korku dolu anlar! Yardım istediği polisin silahını kaptı Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'ndan bikini şov Kaçan kurbanlığı ararken kaybolmuştu! Onur Alp'in sır ölümünde yeni gelişme İnkum plajında denize girmek yasaklandı Ölümle burun buruna! Alt kata sarkarak kurtuldu Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı Bazamir Deresi 30 yıl sonra ikinci kez kurudu Erdoğan sel bölgesinde: ''Ne olur 5-10 katlı binalar yapmayın'' Koronavirüsten ölen hastanın yakınları hastanede terör estirdi