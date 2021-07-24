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  4. Antalya'da go-kart skandalı: Erkeksin kalk bir şey olmaz

Antalya'da go-kart skandalı: Erkeksin kalk bir şey olmaz

Antalya'da bir lunaparkta go-kart (karting) sporu yaparken kemeri yanlış bağlanan genç ölümden döndü.

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