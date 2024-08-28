Antalya'da goril kostümlü ilginç uayrı

Koronavirüs salgını sırasında "Corona var öpme" adlı bir şarkı çıkartan Hakkarili şarkıcı Aydın Aydın, bu sefer de maymun çiçeği hastalığına dikkati çekmek için goril kostümü giyip, elinde megafonla Antalya'da sahilde, pazarda vatandaşları uyardı.

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