Anasayfa Video Galeriler Gündem Antalya'da goril kostümlü ilginç uayrı Antalya'da goril kostümlü ilginç uayrı 28 Ağustos 2024 Çarşamba Saat: 13:42 Koronavirüs salgını sırasında "Corona var öpme" adlı bir şarkı çıkartan Hakkarili şarkıcı Aydın Aydın, bu sefer de maymun çiçeği hastalığına dikkati çekmek için goril kostümü giyip, elinde megafonla Antalya'da sahilde, pazarda vatandaşları uyardı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66ceff2354cbda6c1b056bd7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İş insanı Narin'i bulan ya da yerini bildirene 2 milyon TL ödül verecek İki gözünü de kaybeden gazi Mehmetçik'in hayali gerçek oldu Marmara'nın cenneti, Türkiye'nin gözbebeğiydi... Son hali şok etkisi yarattı Pandemide keşfetti; 4 yıldır ekmeğini denizden çıkarıyor Pandemide işsiz kalmıştı... Şimdi ekmeğini denizin dibinden çıkarıyor Bu görüntüler Afrika'dan değil Ankara'dan Hırsız bu sefer fare deliğinden geçti Antalya'da ilginç olay: Tur teknesi gitmeyince iskeleyi söktüler Polisin devriye botu mülteci botunu ezip geçti