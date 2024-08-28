Anasayfa Video Galeriler Gündem Antalya'da havuz başında talihsiz kaza: Kadın turist hastanelik oldu Antalya'da havuz başında talihsiz kaza: Kadın turist hastanelik oldu 28 Ağustos 2024 Çarşamba Saat: 13:42 Güncelleme: 28 Ağustos 2024 Çarşamba 13:42 Antalya'da bir otelde tatil yapan kadın, havuz kenarında oturduğu sırada başına düşen baca kapağı nedeniyle ağır yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66ceff2154cbda6c1b056bd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İş insanı Narin'i bulan ya da yerini bildirene 2 milyon TL ödül verecek İki gözünü de kaybeden gazi Mehmetçik'in hayali gerçek oldu Marmara'nın cenneti, Türkiye'nin gözbebeğiydi... Son hali şok etkisi yarattı Pandemide keşfetti; 4 yıldır ekmeğini denizden çıkarıyor Pandemide işsiz kalmıştı... Şimdi ekmeğini denizin dibinden çıkarıyor Bu görüntüler Afrika'dan değil Ankara'dan Hırsız bu sefer fare deliğinden geçti Antalya'da ilginç olay: Tur teknesi gitmeyince iskeleyi söktüler Polisin devriye botu mülteci botunu ezip geçti