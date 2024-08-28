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  4. Antalya'da havuz başında talihsiz kaza: Kadın turist hastanelik oldu

Antalya'da havuz başında talihsiz kaza: Kadın turist hastanelik oldu

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Antalya'da bir otelde tatil yapan kadın, havuz kenarında oturduğu sırada başına düşen baca kapağı nedeniyle ağır yaralandı.

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