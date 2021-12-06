Anasayfa Video Galeriler Gündem Antalya'da hortum dehşeti! Peş peşe ortaya çıktılar Antalya'da hortum dehşeti! Peş peşe ortaya çıktılar 06 Aralık 2021 Pazartesi Saat: 12:12 Antalya’nın Serik ilçesinde denizin iki farklı noktasında çıkan hortum, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Hortum karaya ulaşmadan gözlerden kayboldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61add3fd85bbe90d5246f8f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Deniz kıyısındaki kayanın üzerine yapılan baraka dikkat çekiyor Kurt ve kangal çiftleştirildi! İşte ortaya çıkan cins Van'da 4.9 şiddetinde deprem 2 katlı binada can pazarı! 6 çocuk mahsur kaldı Uludağ’da mahsur kalan 3 dağcıya ulaşıldı Doğal şifa kaynağı ama onun da fiyatı uçtu! Artık gram gram alınıyor Yakıtı biten aracı böyle götürdüler! Pes dedirten görüntüler 1.500 TL emekli maaşıyla geçinemeyen vatandaş Türkiye'yi ağlattı İstanbul trafiğinde kasklı dehşet! Defalarca vurdu