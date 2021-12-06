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  4. Antalya'da hortum dehşeti! Peş peşe ortaya çıktılar

Antalya'da hortum dehşeti! Peş peşe ortaya çıktılar

Antalya’nın Serik ilçesinde denizin iki farklı noktasında çıkan hortum, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Hortum karaya ulaşmadan gözlerden kayboldu.

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