Anasayfa Video Galeriler Gündem Antalya'da hortum paniği! Denizde başladı, sahile gelip ortalığı birbirine kattı Antalya'da hortum paniği! Denizde başladı, sahile gelip ortalığı birbirine kattı 12 Kasım 2023 Pazar Saat: 20:50 Antalya’nın turizm bölgesi Lara’da sahilde çıkan bir hortum sahildeki turistlerin ortasından geçti. O sırada sahilde olanlar hortum nedeniyle korku dolu anlar yaşadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6551105ce11bd47c7b60fba3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Düğün kanlı bitti! Damat gelin şoförünü vurdu Sosyal medyada alay konusu olan Şeyma Subaşı'dan ilginç paylaşım HÜDA PAR'dan HAMAS konseptli miting Masallardan fırlamış gibi... Sivaslı çiftçinin ''dev'' hasadı görenleri şaşırttı Bir anda bastıran dolu yağışı şehri birbirine kattı Bu sefer Çin değil, Amasya! Koyun sürüsü saatlerce döndü Bir sahte Atatürk vakası daha... Düğünde tüm misafirleri selamladı İsrail’den Gazze Şeridi’ndeki okula saldırı: 20 kişi öldü İETT’den 10 Kasım'a özel 10 araç