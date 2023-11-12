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  4. Antalya'da hortum paniği! Denizde başladı, sahile gelip ortalığı birbirine kattı

Antalya'da hortum paniği! Denizde başladı, sahile gelip ortalığı birbirine kattı

Antalya’nın turizm bölgesi Lara’da sahilde çıkan bir hortum sahildeki turistlerin ortasından geçti. O sırada sahilde olanlar hortum nedeniyle korku dolu anlar yaşadı.

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