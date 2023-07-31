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Antalya'da iki ilçede orman yangını

Antalya'nın Aksu ile Demre ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, yangını söndürmek için harekete geçti.

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