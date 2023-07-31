Anasayfa Video Galeriler Gündem Antalya'da iki ilçede orman yangını Antalya'da iki ilçede orman yangını 31 Temmuz 2023 Pazartesi Saat: 16:10 Antalya'nın Aksu ile Demre ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, yangını söndürmek için harekete geçti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64c7b2cc70b716496d468ae3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Günlük kiralık evler için düzenleme geliyor Sele kapılan yaşlı adamı ölümden çekip aldı Köylü şaşkın: ''Kızartsak olmuyor, kurutsak olmuyor...' Maltepe Sahil’de karavanlar için park alanı değil kamp alanı talebi Kahramanmaraş'a yapılacak konut sayısı açıklandı İstanbul'da 30'a yakın mayın bulundu; plaj kapatıldı TEM'de ağaçlık alanda yangın Bu altını yatırım için değil içmek için alıyorlar Türkiye'ye ilk 6 ayda gelen turist sayısı açıklandı