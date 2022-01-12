Anasayfa Video Galeriler Gündem Antalya'da ilginç anlar! Şehre inen 2 geyik kameraya yansıdı Antalya'da ilginç anlar! Şehre inen 2 geyik kameraya yansıdı 12 Ocak 2022 Çarşamba Saat: 13:56 Antalya'da bir parka inen 2 geyik, cep telefonuyla görüntülendi. İnsanları görünce ürküp yola çıkan geyikler, otomobillerin arasından koşarak uzaklaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61deb3d8b6d9b376de28dd03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da motosiklet hırsızlık çetesi çökertildi Cem Bölükbaşı Formula 2'de! Kar yağışı Edirne'den giriş yaptı! Kent beyaza büründü DEAŞ'a 300 polisle şafak operasyonu Sarıyer'de iki İETT otobüsü çarpıştı! Yaralılar var Hastaneye yetişemeyen kadın otobüste doğurdu Liseli kızların meydan kavgasına coplu müdahale Sokak köpekleri minik çocuğa kabusu yaşattı A Haber'den ''vallahi pes, billahi pes'' dedirten habercilik!