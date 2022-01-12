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  4. Antalya'da ilginç anlar! Şehre inen 2 geyik kameraya yansıdı

Antalya'da ilginç anlar! Şehre inen 2 geyik kameraya yansıdı

Antalya'da bir parka inen 2 geyik, cep telefonuyla görüntülendi. İnsanları görünce ürküp yola çıkan geyikler, otomobillerin arasından koşarak uzaklaştı.

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