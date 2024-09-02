Antalya'da ''insan yüzlü'' balık oltaya takıldı

Antalya'nın Serik ilçesi açıklarında nesli azalan türlerden biri olan ''insan yüzlü'' olarak bilinen sapana balığı, amatör balıkçının oltasına takıldı.

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