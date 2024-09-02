Anasayfa Video Galeriler Gündem Antalya'da ''insan yüzlü'' balık oltaya takıldı Antalya'da ''insan yüzlü'' balık oltaya takıldı 02 Eylül 2024 Pazartesi Saat: 11:10 Antalya'nın Serik ilçesi açıklarında nesli azalan türlerden biri olan ''insan yüzlü'' olarak bilinen sapana balığı, amatör balıkçının oltasına takıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66d572ffc2b90825fd004953" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Altın Portakal'da kafalar karıştı: Bu yıl kaçıncı? Bu yola giren hiç bitmesin istiyor: Hayran bırakan manzara Amcası gözaltına alınmıştı... Kayıp Narin soruşturmasında yeni gelişme İstanbul'da Yargıtay Cumhuriyet Savcısı'na tekme tokat saldırı Polisleri taşıyan midibüs şarampole uçtu: Çok sayıda yaralı var PKK'nın mühimmat deposu böyle havaya uçuruldu İzmir'de dehşet gecesi: 2 kişiyi gasbederek öldürdü, 16 yaşındaki kızı ağır yaraladı Sınır kapısında bıçaklı kavga kamerada İstanbul'da okullar açıldı; trafik çilesi başladı