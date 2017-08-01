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  3. 01 Ağustos 2017 14:46

Antalyada insanlık dışı görüntü

Antalya'da, fayton turu sırasında aşırı sıcak ve susuzluktan öldüğü ileri sürülen at, cadde ortasına terk edildi.

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PKK'nın müteahhit Nedim Ceylan'ı öldürdüğü anların görüntüleri ortaya çıktı
PKK'nın müteahhit Nedim Ceylan'ı öldürdüğü anların görüntüleri ortaya çıktı
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Diyarbakırda milyonluk dolandırıcılık iddiası
Diyarbakırda milyonluk dolandırıcılık iddiası
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Şile yolunda hafriyat kamyonları çarpıştı: 2 yaralı
Şile yolunda hafriyat kamyonları çarpıştı: 2 yaralı
Video Galeri
Teröristlerden ilginç taktik: Uzaylı PKKlı
Teröristlerden ilginç taktik: Uzaylı PKKlı
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Suriyedeki yaban hayvanlarının Türkiyeye nakli tamamlandı
Suriyedeki yaban hayvanlarının Türkiyeye nakli tamamlandı
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Posofta çoban bulamıyorlar
Posofta çoban bulamıyorlar
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