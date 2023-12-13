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Antalya'da kadına korkunç saldırı

Antalya'da doğa yürüyüşü sırasında saldırıya uğrayıp, eşinin müdahalesi ile kurtulan Rus asıllı Türk vatandaşının boğazını sıkıp, uçurumdan atmak istediği iddia edilen 64 yaşındaki zanlı polis tarafından yakalandı.

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