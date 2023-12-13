Anasayfa Video Galeriler Gündem Antalya'da kadına korkunç saldırı Antalya'da kadına korkunç saldırı 13 Aralık 2023 Çarşamba Saat: 14:32 Antalya'da doğa yürüyüşü sırasında saldırıya uğrayıp, eşinin müdahalesi ile kurtulan Rus asıllı Türk vatandaşının boğazını sıkıp, uçurumdan atmak istediği iddia edilen 64 yaşındaki zanlı polis tarafından yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/657996681957e34d970dc193" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Atatürk Havalimanı'nın son hali havadan görüntülendi ''Düğüne mi, savaşa mı'' dedirten bir rezalet daha! Taksi şoförü ile polis arasında dikkat çeken atışma Film gibi ''hırsız'' operasyonu! Kendini daireye kilitledi; ekipler seferber oldu Kadın kıyafeti giydirip işkence ettiler Yağışlar sonrası barajların son durumu İstanbul'da denizi kirleten gemilere ceza yağdı Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı Burdur Gölü'nde yine aynı rezalet!