Anasayfa Video Galeriler Gündem Antalya'da kahreden görüntü! Cansız bedenini bırakamadı Antalya'da kahreden görüntü! Cansız bedenini bırakamadı 01 Ekim 2022 Cumartesi Saat: 11:10 Antalya'da denize girdikten sonra boğulan Kazakistan vatandaşı turistin cansız bedenin kıyıya çıkartıldığını gören acılı abla, kardeşine son kez sarılıp gözyaşı döktü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6337f5f62517b7053f24a513" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir şehit verdiğimiz hain saldırının failleri 9 bin saatlik mesaiyle bulundu Sosyal medyada gündem oldu: 1555 yılında yazılan kitapta Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi İbrahim Tatlıses ile sevgili olduğu konuşulan 21 yaşındaki Berka Gül ile ilgili açıklama Hadise ve Mehmet Dinçerler tek celsede boşandı PKK inleri böyle vuruldu! MSB görüntüleri paylaştı Korkunç motosiklet kazası! Kazada dili boğazına kaçtı! Bir annenin intihar girişiminde kahreden görüntü Sözde şifacı cinsel istismardan tutuklandı! Taciz anları kamerada Gecenin Ucunda dizisinin yayın tarihi belli oldu