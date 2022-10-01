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  4. Antalya'da kahreden görüntü! Cansız bedenini bırakamadı

Antalya'da kahreden görüntü! Cansız bedenini bırakamadı

Antalya'da denize girdikten sonra boğulan Kazakistan vatandaşı turistin cansız bedenin kıyıya çıkartıldığını gören acılı abla, kardeşine son kez sarılıp gözyaşı döktü.

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