Anasayfa Video Galeriler Gündem Antalya'da katliam: 3 kişiyi öldürüp kaçtı! Antalya'da katliam: 3 kişiyi öldürüp kaçtı! 02 Şubat 2023 Perşembe Saat: 17:35 Antalya'nın Aksu ilçesinde, kumar yüzünden çıkan tartışmada A.K., tabancayla ateş açtığı 3 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi de yaraladı. Jandarma kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63dbca2b5326fe79377da4f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türk savaşçılar, Rusya saflarına katıldı! Gündeme bomba gibi düşen video Bakan Varank: İHA ve SİHA almak için sıraya girdiler Ekrem İmamoğlu'ndan salonu güldüren Erdoğan taklidi- Nereden nereye... Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı kış tatbikatı başladı Dehşete düşüren cinayet kamerada: Annesi elinden tutup ölüme götürdü İstanbul'da akaryakıt istasyonlarının tuvaleti ücretli oldu İstanbul'da arabayı çöpe attılar! İnanılmaz görüntüler Yine Suriyeliler yine olay! Ortalığı Şam'a çevirdiler! Onun tek suçu, Türkiye’de rahimsiz ve vajensiz olarak dünyaya gelmesi oldu