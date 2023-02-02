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Antalya'da katliam: 3 kişiyi öldürüp kaçtı!

Antalya'nın Aksu ilçesinde, kumar yüzünden çıkan tartışmada A.K., tabancayla ateş açtığı 3 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi de yaraladı. Jandarma kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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