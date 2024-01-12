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  4. Antalya'da kaybolan Rus kadın ölü bulundu

Antalya'da kaybolan Rus kadın ölü bulundu

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Antalya'nın Kemer ilçesinde tatil yapan ve çıktığı doğa yürüyüşünden dönmeyen Rus kadın, ölü olarak bulundu.

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