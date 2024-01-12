Anasayfa Video Galeriler Gündem Antalya'da kaybolan Rus kadın ölü bulundu Antalya'da kaybolan Rus kadın ölü bulundu 12 Ocak 2024 Cuma Saat: 16:10 Güncelleme: 12 Ocak 2024 Cuma 16:10 Antalya'nın Kemer ilçesinde tatil yapan ve çıktığı doğa yürüyüşünden dönmeyen Rus kadın, ölü olarak bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65a13a540a54e0ebf2001863" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da dehşet! Gözü dönmiş erkek, eşini yerde sürükledi MİT, PKK'nın sözde sorumlusunu paketledi! Türkiye'ye getirildi Vicdansızlar akülü sandalye almak isteyen depremzedeyi dolandırdılar Trafik canavarı değil trafik magandası: Arabayı yan koltukta ayaklarıyla kullandı Futbol maçında holigan dehşeti! 13 yaşındaki çocukları dövdüler Emniyet'ten dudak uçuklatan ''yasadışı forex'' sergisi Türkiye'nin konuştuğu fon vurgunu davasında ikinci duruşma! Salon tıklım tıklım Otobüs terminalinde korkutan yangın İstanbul Boğazı'nda gemi arızası