Anasayfa Video Galeriler Gündem Antalya'da kışın ortasında yaz yaşanıyor! Soluğu denizde aldılar Antalya'da kışın ortasında yaz yaşanıyor! Soluğu denizde aldılar 17 Aralık 2022 Cumartesi Saat: 17:15 Aralık ayında sıcaklığın 19 derecelere yükseldiği Antalya’da yerli ve yabancı turistler sahile akın ederek sıcak havanın tadını çıkardılar. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/639dcf017495714639340bf3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Özel Harekat İstanbul'da sahaya indi! Nefes kesen anlar Yunan jetlerinden küstah taciz! Savaşan şahinlerimiz peş peşe havalandı! Başkentte karpostallık manzaralar oluşturan sis, havadan görüntülendi AVM'de indirim çılgınlığı! Vatandaş birbirini ezdi Messi için 2 bin kişilik lokma dağıttırdı Türkiye Amatör Futbol Ligi ekibinin soyunma odasından skandal görüntüler Akşener 2023 için kararını verdi! İYİ Partili isim canlı yayında açıkladı Türkiye'nin cennetiydi, 4 balık türü yok oldu, 6 tür tehdit altında İzmir'de rehine krizi! Eşini ve çocuğunu rehin aldı