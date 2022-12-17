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  4. Antalya'da kışın ortasında yaz yaşanıyor! Soluğu denizde aldılar

Antalya'da kışın ortasında yaz yaşanıyor! Soluğu denizde aldılar

Aralık ayında sıcaklığın 19 derecelere yükseldiği Antalya’da yerli ve yabancı turistler sahile akın ederek sıcak havanın tadını çıkardılar.

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