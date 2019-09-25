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  3. 25 Eylül 2019 11:15

Antalya'da korkunç kaza: 4 ölü, 2 yaralı

Antalya'da, iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

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