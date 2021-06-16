Anasayfa Video Galeriler Gündem Antalya'da korkutan hortum kamerada Antalya'da korkutan hortum kamerada 16 Haziran 2021 Çarşamba Saat: 11:40 Antalya’nın Serik ilçesinde etkili olan sağanak yağmurun ardından deniz üzerinde oluşan devasa hortum, kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60c9b91748d97859f32f1d83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hadi Özışık, Veyis Ateş ile aralarında geçen görüşmeyi açıkladı Tebliğciler yine ortaya çıktı! Bu sefer de meyhanelere müdahale ettiler Kendi kalesine öyle bir gol attı ki... Dünya onu konuşuyor İstanbul'da kanlı infazın altından ''saadet zinciri'' çıktı İstanbul'da gece yarısı hastanelerde aşı kuyruğu New York, koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılışını coşkuyla kutladı Erdoğan: Hamdolsun hiç gündeme gelmedi Sedat Peker’den Uğur Dündar’a teşekkür Canlı yayında olay iddia: ''Erdoğan, Soylu'nun üstünü çizdi''