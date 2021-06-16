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Antalya'da korkutan hortum kamerada

Antalya’nın Serik ilçesinde etkili olan sağanak yağmurun ardından deniz üzerinde oluşan devasa hortum, kameralara yansıdı.

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