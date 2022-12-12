Anasayfa Video Galeriler Gündem Antalya’da korkutan hortum kamerada Antalya’da korkutan hortum kamerada 12 Aralık 2022 Pazartesi Saat: 21:30 Güncelleme: 12 Aralık 2022 Pazartesi 21:30 Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Kadriye Mahallesi'nde ortaya çıkan hortum korkuttu. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63977342b34b616fe52d9ab3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sokak ortasında kadın cinayeti! ! Boşandığı eşini tabancayla vurdu AK Parti'den ''hastanelik eden yumruğa'' skandal savunma Abramoviç'i 2'nci yüzen sarayını da Türkiye'ye kaçırdı Milyonluk kapkaçın altından akıl almaz bir olay çıktı İstanbul trafiğinde korku dolu anlar! Minik kızı yolun ortasında gören şoke oldu TRT muhabirinin zor anları canlı yayına yansıdı Burası Diyarbakır... Üniversite kampüsündeki kuş cenneti böyle görüntülendi Tarihi anlar! NASA'nın uzay aracı Orion Dünya'ya iniş yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamburger burada çok ama TOGG yok