Antalya’da korkutan hortum kamerada

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Kadriye Mahallesi'nde ortaya çıkan hortum korkuttu. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

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