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  3. 24 Aralık 2020 19:10

Antalya’da ''korona partisi'' devam ediyor

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Fatih'te yangında can pazarı! Mahsur kalanları itfaiye kurtardı
Fatih'te yangında can pazarı! Mahsur kalanları itfaiye kurtardı
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Halk otobüsünde rezalet! Herkesin içinde taciz etti
Halk otobüsünde rezalet! Herkesin içinde taciz etti
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Duyun bu çığlığı: Er ya da geç öldüreceğini söylüyor
Duyun bu çığlığı: Er ya da geç öldüreceğini söylüyor
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Uzun süredir aranıyordu! Terör örgütü MLKP üyesi İstanbul'da yakalandı
Uzun süredir aranıyordu! Terör örgütü MLKP üyesi İstanbul'da yakalandı
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Kayıp paralar 90 yıl sonra yorgandan çıktı
Kayıp paralar 90 yıl sonra yorgandan çıktı
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Uzman isim açıkladı! Aspirin koronavirüse iyi mi geliyor?
Uzman isim açıkladı! Aspirin koronavirüse iyi mi geliyor?
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