Anasayfa Video Galeriler Gündem Antalya'da lüks otelde iğrenç olay! Çocuklarının fotoğraflarını çektiğini görünce Antalya'da lüks otelde iğrenç olay! Çocuklarının fotoğraflarını çektiğini görünce 04 Haziran 2021 Cuma Saat: 09:40 Antalya’da bir otelde tatil yapan gurbetçi aile, çocuklarının video ve fotoğraflarını çektiğini iddia ettiği yabancı uyruklu zanlı önce sözlü tepki gösterdi, ardından da tekmeledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60b9caebbb48be6efd02e283" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İBB Sözcüsü Ongun’un aHaber göndermeli kedi paylaşımı gündem oldu Halk pazarında korkunç patlama; ölü ve yaralılar var! Sosyal medya Mansur Yavaş’ın bu sözlerini konuşuyor İstanbul'da kadına sokak ortasında polis şiddeti kamerada Çaykur Rizespor'da istifa depremi Ankara'da kimyasal madde deposu alev alev yandı 14 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp günlerce kabusu yaşattı Sivas'ta katliam gibi kaza: 9 kişi hayatını kaybetti İş vaadiyle iğrenç tuzak: Çıplak fotoğrafla şantaj yapmışlar