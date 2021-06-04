Antalya'da lüks otelde iğrenç olay! Çocuklarının fotoğraflarını çektiğini görünce

Antalya’da bir otelde tatil yapan gurbetçi aile, çocuklarının video ve fotoğraflarını çektiğini iddia ettiği yabancı uyruklu zanlı önce sözlü tepki gösterdi, ardından da tekmeledi.

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