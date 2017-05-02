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  3. 02 Mayıs 2017 15:45

Antalyada mayıs ayında karla mücadele

Antalya’nın Gündoğmuş ilçesi Söbüçimen Yaylası’nda yer yer 5 metreyi bulan karla mücadele devam ediyor. Karlı yolların, Yörüklerin göç zamanından önce ulaşıma açılabilmesi için çalışmalar sürüyor.

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