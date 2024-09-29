Anasayfa Video Galeriler Gündem Antalya'da nefes kesen anlar: 27 metreden denize atlayanlar nefesleri kesti Antalya'da nefes kesen anlar: 27 metreden denize atlayanlar nefesleri kesti 29 Eylül 2024 Pazar Saat: 23:00 Güncelleme: 29 Eylül 2024 Pazar 23:00 Antalya'da bir enerji içeceği firmasının düzenlediği 27 metre yükseklikten denize atlama etkinliği, heyecanla izlendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66f9b1edf956ce79000b26e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Atatürk'ün emriyle 1924 yılında kurulmuştu, Türkiye'de bir ilkti, son hali yürek burktu Bir şehir eşkıyası daha: Maçka Parkı'nda kadına tekme tokat saldırdı TOGG'un sedan modeli T10F test sürüşünde Eşi direksiyon sınavını geçemeyince görevli öğretmenin burnunu kırdı Mansur Yavaş, o mesajını ifşa etti: Okul müdürlerine ''okulu temizlemeyin'' talimatı Deprem değil inşaat... İstanbul'da yol çöktü Sezen Aksu'dan ''Güldür Güldür Show''a özel beste AVM otoparkında uygunsuz hareket! Ekipler hemen müdahale etti Aşiret düğününde altın yağmuru: Valize bile sığmadı!