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  4. Antalya'da nefes kesen anlar: 27 metreden denize atlayanlar nefesleri kesti

Antalya'da nefes kesen anlar: 27 metreden denize atlayanlar nefesleri kesti

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Antalya'da bir enerji içeceği firmasının düzenlediği 27 metre yükseklikten denize atlama etkinliği, heyecanla izlendi.

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