Antalya’da okula giden iki öğrenciye sokak köpekleri saldırdı
26 Mayıs 2019 11:40
Antalya’da okula giden iki öğrenciye sokak köpekleri saldırdı
Antalya’da okula giden iki ortaokul öğrencisi, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Saldırgan köpeklerden kaçarken düşen öğrenciler otomobil altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaçarken saniye farkıyla hızla geçen otomobilin birkaç santim dibine düşen öğrenci bir sonraki aracın altında kalmaktan da yine sürücünün dikkati sayesinde kurtuldu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı....