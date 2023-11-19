Anasayfa Video Galeriler Gündem Antalya'da önce fırtına kabusu, sonra deniz keyfi! Antalya'da önce fırtına kabusu, sonra deniz keyfi! 19 Kasım 2023 Pazar Saat: 13:50 Antalya'da etkili olan fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi, kara ve hava yolu ulaşımında aksamalar yaşandı. Side'de bir tekne batarken, fırtına sonrası turistlerin denize girdiği görüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6559e8754511e2a1c602b953" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Metin Uca son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede gergin anlar Interpol'un peşinde olduğu isim İstanbul'da yakalandı Turizm merkezinde kar kalınlığı 50 santimi geçti! Zincirsiz araçlar geri çevriliyor Çöplükte kaybolan işçinin cansız bedeni bulundu Ankara'ya mevsimin ilk karı düştü THY, 105 seferini iptal etti İstanbul'da balık halinde yangın Çöp evden kurtarılan çocuğun son hali ortaya çıktı İstanbul'da toprak kayması! Faciadan dönüldü