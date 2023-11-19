Antalya'da önce fırtına kabusu, sonra deniz keyfi!

Antalya'da etkili olan fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi, kara ve hava yolu ulaşımında aksamalar yaşandı. Side'de bir tekne batarken, fırtına sonrası turistlerin denize girdiği görüldü.

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