Antalya’da orman yangını: 4 mahalle tehdit altında
14 Kasım 2018 21:25
Antalya’da orman yangını: 4 mahalle tehdit altında
Antalya’nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıktı. Birçok mahalleyi tehdit eden yangında vatandaşların evlerinden tahliye edildiği öğrenilirken, alevlere karadan müdahale sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Manavgat’ın Aksaz Mahallesi’ndeki ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Aksaz mahalledeki evleri tehdit etmeye...