Anasayfa Video Galeriler Gündem Antalya'da orman yangını! Alevler teknelere sıçradı Antalya'da orman yangını! Alevler teknelere sıçradı 23 Eylül 2023 Cumartesi Saat: 14:35 Antalya'da Aksu Çayı kenarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler, çayın kenarındaki teknelere sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/650ecd7be8092123173b8103" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da otobüs tramvaya çarptı Kim demiş yaz bitti diye! Termometreler 38 dereceyi gösterdi Balkondan düşen genç kız hayatını kaybetti 120 dönümlük araziye ilk defa ekti; tonlarca ürün elde etti TEM Otoyolu'nda kilometrelerce ters yönde ilerledi Netflix gerçek Squid Game'den ilk görüntüleri yayınladı Türkiye'nin afiyetle yenen sarı altınını taştan böyle çıkarıyorlar MEB açıkladı; sınıf geçme kuralı değişiyor Ankara’da Güvenpark’ta anıtı ateşe verildi