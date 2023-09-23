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  4. Antalya'da orman yangını! Alevler teknelere sıçradı

Antalya'da orman yangını! Alevler teknelere sıçradı

Antalya'da Aksu Çayı kenarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler, çayın kenarındaki teknelere sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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