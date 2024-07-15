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  4. Antalya'da orman yangını: Gece gündüze döndü

Antalya'da orman yangını: Gece gündüze döndü

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Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlerin yükseldiği bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle ekipler zor anlar yaşadı.

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