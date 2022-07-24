Anasayfa Video Galeriler Gündem Antalya'da orman yangını Antalya'da orman yangını 24 Temmuz 2022 Pazar Saat: 13:50 Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde TRT Kampı yanındaki ormanda yangın çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62dd23f261fe9b34c22c5bb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bolu'da zehirlenenlerin sayısı 130'a yükseldi Omuzdan atılan Sungur füzesi TSK envanterine girdi Otobüste kadınların fotoğrafını çeken şüpheliye dayak Erdoğan'ın katıldığı üçlü zirvede bomba iddia: ''Putin dublör kullandı'' Otomobil ile işçi minibüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var Dehşete düşüren olay! Çöp evde odaya kilitli bir çocuk bulundu Doktora korkunç tehdit: ''Siz öldürülmeyi hak ediyorsunuz'' Starlink uyduları Türkiye'den geçti! Gören telefona sarıldı Meedo mu başka birisi mi? Şeyma Subaşı öpüştüğü anları paylaştı