Anasayfa Video Galeriler Gündem Antalya'da orman yangını Antalya'da orman yangını 20 Haziran 2023 Salı Saat: 17:00 Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle 1.5 saatte kontrol altına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6491b0f6214101385f07b763" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Trabzon-Gümüşhane kara yolunda heyelan kabusu kamerada Türk-İş Başkanı'ndan ''Asgari ücret 500 doların altında kaldı'' diyen muhabire yanıt İntihar etmek isteyen genci Nuri Alço ikna etti Bir ilimiz daha sular altında! Görüntüler korkunç! Yaşlı kadın ve torununa ''göçmen'' saldırısı Pınar Deniz'den Delikanlım performansı Asgari ücret belli oldu! 1.2 milyar TL'lik kara para aklama operasyonu: 120 gözaltı Bahçeli'den ''100 il''in ardından yeni müjde: Sınavsız üniversite