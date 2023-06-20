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Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle 1.5 saatte kontrol altına alındı.

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