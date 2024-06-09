Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, itfaiye yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

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