Anasayfa Video Galeriler Gündem Antalya'da orman yangını Antalya'da orman yangını 09 Haziran 2024 Pazar Saat: 12:00 Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, itfaiye yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66656f431ebca0d434030163" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Taksim'de gece kulübü dövüş kulübüne döndü: Kız arkadaşının yanında öldüresiye dövüp... Yasa dışı silah ticareti operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı Van-Bitlis kara yolunda katliam gibi kaza: Ölü ve yaralılar var Karadeniz'de göl manzaralı turizm tesisi inşaatı tepki çekti Ankara'yı sel aldı: Su alan aracı böyle tahliye ettiler Baraj borusu patladı; su metrelerce havaya fışkırdı Yaz yağmuru ve dolu yolları göle çevirdi Erdoğan'dan olay olacak ''alım gücü'' açıklaması Sevgiliden korkunç plan: Önce zehirledi, sonra hastaneye götürdü