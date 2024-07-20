Anasayfa Video Galeriler Gündem Antalya'da orman yangını Antalya'da orman yangını 20 Temmuz 2024 Cumartesi Saat: 16:26 Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde dağlık bölgede orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/669bbb1dfa55fd17860bdf93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İşte Anadolu isminin hikayesi Araç sahipleri dikkat: O ücreti geri alabilirsiniz Bankamatik gibi dilenci: Yarım günlük kazancı ağızları açık bıraktı DEM Parti ilçe başkanı gözaltına alındı Plaj sapığına meydan dayağı kamerada Sağanak vurdu, bir ev yan yattı, su baskınları oluştu İstanbul'da bir anne ve oğlunu hastanelik eden saldırı: Uyardılar diye dövdüler Yine Esenyurt, yine olay: ''Pencereden kadını atıyorlar'' ihbarıyla ortaya çıktı Hadise Harbiye'yi salladı: ''Bakın böyle de seksiyim''