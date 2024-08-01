Anasayfa Video Galeriler Gündem Antalya'da orman yangını Antalya'da orman yangını 01 Ağustos 2024 Perşembe Saat: 18:21 Güncelleme: 01 Ağustos 2024 Perşembe 18:21 Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66aba80f7449192f6c0598a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İranlı emlakçı evinde ölü bulundu Bunun adı vahşet: Kafası kesilmiş halde bulundu Ankara'da tarihi anlar: ABD ile Rusya'dan casus takası ''Şansa yaşıyoruz'' dedirten olay: Kafede otururken yorgun mermi isabet etti Kaçak maden ocakları bir bir imha edildi Çocuk parkında korkunç ölüm İsrail Kassam Tugayları liderini öldürdü, vurulma anı görüntüleri yayınlandı Tartıştığı kişinin otomobilini çalıp bir başka ile götürüp terk etti 12'nci kattan atlayan genç esnafın üstüne düştü: 1 ölü