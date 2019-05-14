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  3. 14 Mayıs 2019 13:37

Antalya'da ormanda genç kıza işkence!

Antalya'da 3 genç kız, 2 erkek arkadaşıyla birlikte tartıştıkları kızı ormanlık alana götürüp darp ettiler. Bununla da yetinmeyen grup, genç kızdan para isteyip gasp etmeye çalıştı. Korkunç anlar dakikalarca sürdü.

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Biri çantayı tuttu diğeri sıkıştırdığı kızı darp etti
Biri çantayı tuttu diğeri sıkıştırdığı kızı darp etti
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