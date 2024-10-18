Anasayfa Video Galeriler Gündem Antalya'da otelde yangın paniği Antalya'da otelde yangın paniği 18 Ekim 2024 Cuma Saat: 17:35 Güncelleme: 18 Ekim 2024 Cuma 17:35 Antalya'nın Kemer ilçesinde bir otelde yangın çıktı. Tatilciler otelden tahliye edilirken, ekipler yangına müdahale etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/67127241524ee0a3e70cbd33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Milyonları ilgilendiriyor: 23 maddelik yeni yargı paketi Meclis'te Erdoğan bir kez daha vatandaştan ''sabır'' istedi 24 yaşındaki 2 çocuk annesi Fatmanur'dan 26 gündür haber alınamıyor Belediye otobüsünde kıyamet koptu: Kavga sokağa taştı Depremzede vatandaşın 3 metrekaredeki mücadelesi Nurgül Yeşilçay, bikinisini giyip, Victoria's Secret mankenlerine rakip oldu Sivas'ta esrarengiz keşif: Binlerce yıllık olabilir Sivas'taki büyük depremlerin nedeni belli oldu Prof. Dr. Fuat Keyman hayatını kaybetti