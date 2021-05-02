  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Antalya'da otelde yüzlerce kişilik skandal ''koronavirüs'' partisi

Antalya'da otelde yüzlerce kişilik skandal ''koronavirüs'' partisi

Antalya'da, artan vaka sayılarına rağmen kural tanımayan eğlenceler hız kesmiyor. Bu kez de Manavgat’ta bir otelde çekilen korona partisi görüntüleri 'pes' dedirtti.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İsrail ordusu Filistinli bir kadına ateş açtı
Adana'da korkutan patlama: 3 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan kalabalık bir grupla cenazeye katıldı
Fenomen olmak için öldüresiyle dövdüler
4 ilde özel harekat destekli operasyon! Gözaltılar var
Define avcısı feci şekilde can verdi
Bebek katili PKK bir çocuğu öldürdü
DEAŞ liderinin sağ kolu İstanbul'da yakalandı
Görev tamam! 4 astronot Dünya'ya döndü