Anasayfa Video Galeriler Gündem Antalya'da otelde yüzlerce kişilik skandal ''koronavirüs'' partisi Antalya'da otelde yüzlerce kişilik skandal ''koronavirüs'' partisi 02 Mayıs 2021 Pazar Saat: 22:20 Antalya'da, artan vaka sayılarına rağmen kural tanımayan eğlenceler hız kesmiyor. Bu kez de Manavgat’ta bir otelde çekilen korona partisi görüntüleri 'pes' dedirtti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/608efb9873ae3974891b7d83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İsrail ordusu Filistinli bir kadına ateş açtı Adana'da korkutan patlama: 3 yaralı Cumhurbaşkanı Erdoğan kalabalık bir grupla cenazeye katıldı Fenomen olmak için öldüresiyle dövdüler 4 ilde özel harekat destekli operasyon! Gözaltılar var Define avcısı feci şekilde can verdi Bebek katili PKK bir çocuğu öldürdü DEAŞ liderinin sağ kolu İstanbul'da yakalandı Görev tamam! 4 astronot Dünya'ya döndü