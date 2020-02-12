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  3. 12 Şubat 2020 16:20

Antalya'da ''Patara Yılı''' sevinci

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 yılını 'Patara Yılı' ilan ettiklerini duyurdu. Bu duyurunun ardından vatandaşlar Patara nerede, Patara hangi şehirde, Patara hakkında bilinmesi gerekenler sorularına yanıt aramaya başladı.

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