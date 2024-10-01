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  4. Antalya'da peş peşe hortumlar korku saçtı: Yıkıp, geçti... O anlar kamerada

Antalya'da peş peşe hortumlar korku saçtı: Yıkıp, geçti... O anlar kamerada

Antalya'nın Alanya ve Serik ilçelerinde peş peşe ortaya çıkan hortumlar büyük korkuya yol açtı. Alanya'daki hortum bir hasara yol açmazken, Serik'teki hortum ortalığı birbirine kattı.

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