Anasayfa Video Galeriler Gündem Antalya'da peş peşe hortumlar korku saçtı: Yıkıp, geçti... O anlar kamerada Antalya'da peş peşe hortumlar korku saçtı: Yıkıp, geçti... O anlar kamerada 01 Ekim 2024 Salı Saat: 10:12 Antalya'nın Alanya ve Serik ilçelerinde peş peşe ortaya çıkan hortumlar büyük korkuya yol açtı. Alanya'daki hortum bir hasara yol açmazken, Serik'teki hortum ortalığı birbirine kattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66fba0c492008de01102d817" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin zirvesinden garip manzara: Yılın ilk karı bekleniyordu ama... İsrail'in vurduğu Lübnan'dan Türkiye'ye kaçış başladı: Akın akın geliyorlar Kontrolden çıkan otomobil, okula daldı: 1 çocuk, 2 veli yaralandı ''Laf atma kavgası'' karakolda bitti: Bir kişi yaralandı İstanbul trafiğinde şoke eden anlar: Motosikletlileri ezip yoluna devam etti Havada tehlikeli yakınlaşma: Rus ve ABD savaş uçakları burun buruna geldi Şehir eşkıyası pompalı tüfekle bir polisi vurdu 8 ilde dev operasyon: Dijital dünyanın dolandırıcıları yakalandı Önce eşini vurdu, sonra intihar etti