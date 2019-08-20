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  3. 20 Ağustos 2019 17:18

Antalya'da plajda dehşete düşüren görüntü

Antalya’da serinlemek için deniz gözlüğü ve şnorkelle denize giren 33 yaşındaki genç boğularak yaşamını kaybetti. Denize girmeden önce fotoğraf çektiren genç denize girdikten 2 dakika sonra hayatını kaybetti.

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