  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 23 Aralık 2020 17:35

Antalya'da sahte dolar baskını

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonlarla piyasaya sahte dolar süren 5 kişi yakalandı.

Video Galeri
Antalya'da ''korona partisi'' dedirten görüntüler
Antalya'da ''korona partisi'' dedirten görüntüler
Video Galeri
2021 yılı üniversite burs ve kredi zamları açıklandı!
2021 yılı üniversite burs ve kredi zamları açıklandı!
Video Galeri
Sahte içki kabusu İstanbul'a sıçradı! Kanlar içinde ölü bulundu
Sahte içki kabusu İstanbul'a sıçradı! Kanlar içinde ölü bulundu
Video Galeri
Sosyal medyadan tanıştıkları zengin iş adamlarını böyle dolandırdılar
Sosyal medyadan tanıştıkları zengin iş adamlarını böyle dolandırdılar
Video Galeri
Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’in ''Cumhurbaşkanına hakaret'' davası başladı
Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’in ''Cumhurbaşkanına hakaret'' davası başladı
Video Galeri
Pınar Gültekin'in katili olay yerinde
Pınar Gültekin'in katili olay yerinde
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM