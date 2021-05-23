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Antalya'da sazlık alanda korkutan yangın

Antalya kent merkezindeki ''Yamansaz'' olarak bilinen sazlık alanda yangın çıktı.

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