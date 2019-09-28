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  3. 28 Eylül 2019 13:55

Antalya'da şüpheli böyle yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan arama ve yakalama kararı bulunan K.K. (30), polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelinin yakalanma anı vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

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