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  3. 18 Kasım 2019 23:45

Antalya'da şüpheli ölüm!

Antalya’da bir çiftçi, bağ evinde yakınları tarafından ölü bulundu. Evden gelen koku nedeniyle AFAD ekiplerinin yaptığı incelemede ise herhangi bir madde izine rastlanılmadı.

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