Anasayfa Video Galeriler Gündem Antalya'da tatilcilerin korktuğu başına geldi Antalya'da tatilcilerin korktuğu başına geldi 09 Nisan 2024 Salı Saat: 15:25 Güncelleme: 09 Nisan 2024 Salı 15:25 9 günlük bayram tatilinde Antalya'yı tercih edenler bulutlu havayla karşılaştı. Güneşin yüzünü göstermediği kentte az sayıda kişinin denize girdiği görüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/661533caf907c463b40807a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var İstanbul'da bayram öncesi ''huzur'' operasyonu Nuri Alço'nun hayati tehlikesi var mı? Doktorundan açıklama geldi İYİ Parti Ordu'da itiraz etti: ''Seçim yenilensin'' Balkonda otururken bir anda kendini aşağıda buldu 1.5 milyon TL'lik tekne küle döndü Hobi olarak başladı; aldığı hibeyle çiftlik sahibi oldu Beklenen İstanbul depremi için yüreklere su serpen sözler: ''Rahat uyuyabilirsiniz'' Dilencinin günlük kazancı şoke etti