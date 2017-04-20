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  3. 20 Nisan 2017 00:15

Antalyada trafik kazası: 1 ölü var

Antalya’da meydana gelen trafik kazasında motosikletli bir genç hayatını kaybetti.

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Beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 5 kişiye umut oldu
Beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 5 kişiye umut oldu
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Gaziantepte zincirleme kaza: 5 ölü, 5 yaralı
Gaziantepte zincirleme kaza: 5 ölü, 5 yaralı
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Adanada silahlı kavga: 1 ölü 5 yaralı
Adanada silahlı kavga: 1 ölü 5 yaralı
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Şehidin son videosu milyonları ağlattı
Şehidin son videosu milyonları ağlattı
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Şehit annesi gözyaşlarına boğuldu: Oğlum beni nasıl bıraktın
Şehit annesi gözyaşlarına boğuldu: Oğlum beni nasıl bıraktın
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Kaçarken güvenlik kameralarına yakalanmışlar
Kaçarken güvenlik kameralarına yakalanmışlar